Lazio, Cacciatori: "Carnesecchi? Ha i numeri per giocare a alto livello"

La Lazio ha come obiettivo Marco Carnesecchi. La società ha deciso di puntare sul portiere che solo qualche giorno fa si è operato alla spalla a causa di un infortunio rimediato in Nazionale. I biancocelesti hanno deciso che nonostante i tempi di recupero, stimati intorno ai 4 mesi, sarà lui il titolare nella prossima stagione. Del classe 2000 ha parlato anche l'ex portiere Massimo Cacciatori: "Ce ne sono tanti in rampa di lancio. Da Carnesecchi a Meret che ha subito un po' il dualismo con Ospina, altri come Vicario. Hanno tutti i numeri per giocare ad alto livello. Serve coraggio per farli giocare titolari", queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.