Lazio - Cagliari, i numeri del match: dominio biancoceleste, Luis Alberto il migliore

Ieri sera è tornata la Lazio: tignosa, cattiva e soprattutto vittoriosa. Il Cagliari ha potuto fare molto poco per arginare gli attacchi laziali e limitare i danni, ma il mare in tempesta biancoceleste ha travolto la lo scoglio sardo e i numeri lo confermano.

I NUMERI - La Lazio ha creato il doppio delle occasioni della squadra di Zenga (14 contro 7), effettuando 19 tiri di cui 11 dentro lo specchio della porta. Il prato dell'Olimpico è stato conquistato dai ragazzi di Inzaghi: 53% di dominio territoriale e 60% di possesso palla.

I SINGOLI - Tra i laziali, il migliore in assoluto è stato Luis Alberto: 4 tiri, 101 tocchi di palla, 4 occasioni create, 2 tackle e 4 dribbling. Instancabile, come al solito Milinkovic che corre più di tutti (10.987 km percorsi) ed è anche il più veloce (7.6 km/h). Il Sergente è il migliore per duelli totali vinti (10, di cui 8 aerei) ed il giocatore ad aver recuperato più volte il pallone.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche