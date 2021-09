Lazio, calendario fitto: dopo la sosta riparte il tour de force

Settimane impegnative quelle per la Lazio che dopo il derby ha avuto modo di rifiatare solo ieri. Dopo il giorno di riposo concesso dallo stesso Sarri, la squadra già oggi si ritroverà in quel di Formello per preparare altre due sfide fondamentali nel giro di pochi giorni. La Lazio si catapulta immediatamente in Europa League, giovedì all’Olimpico arriva la Lokomotiv Mosca. Bisognerà far punti dopo l'1-0 rimediato all’esordio con il Galatasaray. Una sola parola: vincere, questo il motto del Comandante.

TOUR DE FORCE - Gli impegni non finiscono qui. Dopo la sfida di giovedì, domenica andrà in scena l'incontro con il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Poco tempo, solo due giorni per preparare la sfida di campionato, ma Sarri vuole dare continuità alla vittoria agguantata contro la Roma. Dopodichè, sosta di due settimane, si torna in campo il 16 ottobre, all’Olimpico, contro l’Inter di Inzaghi alle 18:00. In seguito andranno in scena ulteriori match come quello contro il Marsiglia il 21, Verona il 24, Fiorentina il 27 e Atalanta il 30 ottobre. Sarà dura, ma Sarri e i suoi ragazzi ce la metteranno tutta per dare continuità alle prestazioni e permettere ai suoi di ingranare bene i suoi concetti di calcio.