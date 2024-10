Lazio, Calisti: "Se la Juve fa gol non riesci più a segnare. Guendouzi..."

Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Ernesto Calisti ha detto la sua in merito al big match Juve - Lazio che andrà in scena domani sera all'Allianz Stadium: “Domani a Torino sarà una partita difficile, non abbiamo una tradizione favorevole contro la Juventus. È vero che avranno tante assenze, ma il loro organico è sempre fortissimo. Hanno un’ottima difesa, se fanno gol non riesci più a segnare. La Lazio gioca bene, offensiva, e non deve snaturarsi. Sarà un bel test per capire la forza della nostra squadra.

Guendouzi? Un giocatore vorrebbe sempre andare in campo, non ha una frattura ma un gonfiore al piede dà dolore e non ti rende sicuro. Io lo vorrei in campo perché è un giocatore fondamentale come Lazzari. Farei giocare Isaksen, perché sta bene e poi mi affiderei a Pedro negli ultimi minuti, con la sua esperienza e classe”.