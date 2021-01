Lazio, Camolese: "Inzaghi saprà trovare il momento giusto per Muriqi"

Muriqi non ha inciso finora come ci si aspettava, ma la Lazio è pronta ad aspettarlo. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Camolese: "Caicedo è forte e Inzaghi sa come utilizzarlo. Su Muriqi aspetterei a dare giudizi perché la Lazio ha dimostrato di saper aspettare i suoi giocatori, e l'esempio è Luis Alberto. Prima di dare via Caicedo, però, ci penseranno tante volte. Facciamo un discorso generale: diamo per scontato che gli stranieri impattino subito ma non è così, bisogna avere pazienza. Qualcuno ce la fa subito, anche grazie al carattere, ad altri serve capire un campionato che è diverso. Mi aspetto che Inzaghi e il suo staff trovino il momento giusto per inserirlo".