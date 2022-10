Lazio, Caressa: "Milinkovic secondo solo a De Bruyne". E Bergomi aggiunge...

TUTTOmercatoWEB.com

Sergej Milinkovic ha conquistato la Lazio e la Serie A. Il Sergente, ormai da diversi anni, domina il centrocampo e la doppietta con lo Spezia arrivata ieri è solo l’ennesima dimostrazione di forza e superiorità. Anche Fabio Caressa, nel corso di Sky Calcio Club, non può far altro che osannarlo: "Lo dico apertamente. Sono innamorato di Milinkovic. Nel mondo, come centrocampisti, c’è De Bruyne e subito dopo il serbo. Adesso è diventato pure più concreto. Non gioca più con le infradito. È un centrocampista che può cambiare le sorti di qualsiasi squadra”.

Bergomi risponde all'amico: “Ma perché non arrivano i top club a prenderlo, io è questo che mi chiedo. Top club? Deve scegliere la squadra giusta per le sue qualità. Se lo mandi al Manchester United non fa bene, se lo va al City fa come De Bruyne”.

Caressa: “Forse della Lazio si parla troppo poco a livello internazionale”.

Bergomi: “Lo conoscono bene...”.