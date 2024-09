Lazio, Caressa: "Taty ha trovato continuità. Non pensavo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fabio Caressa elogia Castellanos. Due gol nelle prime tre uscite per il Taty che ha trovato fiducia e feeling con la porta. Il noto giornalista sportivo lo ha inserito nella sua Top 11 della terza giornata aggiungendo. "Il Taty adesso ha grande continuità. L’avevo visto l’anno scorso e non pensavo potesse adattarsi, mi sembrava un attaccante che segnava molto ma in poche partite. Adesso invece è molto presente, un giocatore da 16 metri e c’è sempre quando deve arrivare. La posizione di Dia da seconda punta è molto interessante, non pensavo si potesse adattare immediatamente. La coppia funziona e Castellanos ha trovato continuità, Baroni è stato bravissimo".