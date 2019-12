Lazio, che campionato! Ecco i record realizzati dai biancocelesti

Sognare non è proibito, soprattutto dopo l'ennesima meravigliosa vittoria conquistata dalla Lazio sul campo del Cagliari. Ora la classifica recita terzo posto, quota 36 punti. Inter e Juventus, che si dividono il primo posto, distano solo 3 punti. Come riporta Lazio Page, dopo 16 giornate solo nel 1973/74 i biancocelesti avevano realizzato 36 punti (considerando 3 punti a vittoria). L'armata di Inzaghi, ha vinto inoltre 11 partiite. Anche in questo caso eguagliati i due precedenti nella storia del club capitolino: 1973/74 e 2017/18. Ma non è finita qui, perchè solo nel 2017/18 la Lazio aveva messo a segno più gol, 39 contro i 38 di quest'anno. Però la differenza reti sorride a più non posso: + 22, la migliore nella storia.

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE