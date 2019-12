Lazio, Luis Alberto: "È cambiata la mentalità, prima ci saremmo accontentati..."

Anche Luis Alberto, autore del gol del momentaneo pareggio della Lazio contro il Cagliari alla Sardegna Arena, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono felice, la squadra meritava almeno il pareggio. Ora vogliamo sempre vincere, abbiamo cambiato mentalità, abbiamo quella giusta per quello che vogliamo ottenere alla fine del campionato. Abbiamo fatto il pareggio, prima ci saremmo accontentati dell’1-1. Dalla panchina ci dicevano che dovevamo fare il secondo, dobbiamo tenere questa mentalità e capirla, anche i tifosi. Loro devono essere il dodicesimo in campo. Ora pensiamo alla finale, poi il secondo turno dopo la sosta per continuare a vincere. Gruppo? Siamo undici più altri undici che sono in panchina, che stanno facendo molto bene. Dobbiamo continuare insieme, se si arriva in Champions, è perché ci siamo arrivati insieme, in venticinque. Supercoppa? Abbiamo giocato già sette giorni fa con la Juventus, sarà una partita dura, ma è una finale, non si sa cosa succederà, Dovremo giocare con intensità e qualità, così avremo la possibilità di portare la coppa a casa".

