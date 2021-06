Lazio, chi sarà il Player of the Season? Scontro tra titani in finale - VD

Dopo le semifinali è arrivato il momento dello scontro decisivo: chi verrà incoronato Player of the Season della Lazio? Il primo turno, tra Immobile e Marusic, lo ha passato King Ciro, il secondo, tra Milinkovic e Lazzari, il Sergente. Ora è scontro tra titani in finale. In questi minuti la società ha avviato sui propri canali social le votazioni. E' possibile esprimere la preferenza fino a domani, poi verrà decretato il vincitore.