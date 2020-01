Lazio, chiuso un decennio da Europa League: ora l'asticella si alza

Chiusa una porta, si apre un portone. L'onere e onore di farlo spetta proprio alla Lazio, che per prima inaugurerà il nuovo decennio di Serie A sul campo del Brescia. Altri dieci anni per puntare in alto. Sognare una svolta - leggasi salto di qualità, trittico di vocaboli ripetuto alla nausea nell'era Lotito -, e alzare la famosa asticella. Prima, però, uno sguardo al passato. Tra alti e bassi, l'ultima decade di Serie A vede i biancocelesti piazzarsi al sesto posto in classifica. Come riporta Transfermarkt, infatti, facendo la sommatoria di tutti i punti accumulati dal 2010 al 2019 la Lazio si qualificherebbe (e di tanto) nell'onesta Europa League. Forte dei suoi 635 punti totali. Un bottino che la porrebbe dietro di 20 lunghezze rispetto al Milan quinto, a 23 dalla “zona Champions” presidiata dall'Inter a 658. Francamente di un altro livello Roma (733) e Napoli (744), oltre che l'ovvia Juventus prima a 852 punti. Risultato tutt'altro che bugiardo. In questi dieci anni i biancocelesti hanno tentato a più riprese la qualificazione in Champions League, riuscendoci una sola volta nel 2014/15. Prima di abortire i propri sogni a Leverkusen. Un cammino fatto di saliscendi, e di tanta Europa League appunto, dal quale la Lazio vorrebbe allontanarsi. Prendendo la strada - in salita - che porta alle stelle della Champions League. È tempo di voltare pagina, il 2020 arriva a puntino. Inzaghi e i suoi ragazzi lo inaugureranno al Rigamonti privi di due big, e un po' acciaccati. Una sfida nella sfida, per un altro esame di maturità da superare. L'ennesimo. A Riyad si è chiusa una porta, a Brescia si aprirà un portone. Il prossimo passo da compiere, nel nuovo decennio, sarà quello dalla piccola alla grande Europa.

BRESCIA - LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA STAMPA

BRESCIA - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE