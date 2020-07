Lazio, classifiche a confronto: +17 punti, nessuno come te in Serie A

Nessuno ha fatto meglio della Lazio in questa Serie A. Se si confrontano i punti conquistati di quest'anno con quelli dell'anno passato e si paragonano i rendimenti, si nota che la squadra di Inzaghi è quella che tra tutte le venti di A è migliorata di più dopo 35 giornate. La Juve è a 80 punti, otto in meno rispetto alla stagione 2018-2019, l'Atalanta è a 74 (+12) e l'Inter a 73 (+10), ma meglio di tutte loro ha fatto la Lazio: 72 punti, +17 rispetto ai vecchi 55. Un incremento incredibile che forse sarebbe stato anche più importante se non ci fosse stato il Covid.