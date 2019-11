Lazio - Cluj, le probabili formazioni: cambi in difesa, spera Cataldi

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - CLUJ - È un bene arrivarci così. Con le certezze del campionato come artiglieria per disarmare le debolezze europee. La Lazio ha l'obbligo di fare il suo. Tenere vivo il girone almeno fino all'ultima giornata, battendo Cluj e Rennes e poi sperando nella mano amica del Celtic in Romania. Un passo alla volta, giovedì allo Stadio Olimpico arriva la squadra di Petrescu. Per l'occasione Inzaghi potrebbe mischiare un po' le carte, affidarsi a un po' di turnover che poi turnover - stando alle sue parole - non è mai. In porta praticamente certa la conferma di Strakosha, mentre è possibile che la difesa cambi volto. Patric sta diventando un fattore, ma il mister potrebbe dare fiducia a Vavro e Bastos, con lo slovacco al centro e l'ex Rostov sul centrodestra a spingere. Sembra invece partire svantaggiato Luiz Felipe. Acerbi ovviamente ci sarà, verrà impiegato al centro o a sinistra in base alla presenza o meno di Radu, che non si è allenato. Sull'esterno destro si prevedono straordinari per Lazzari, Marusic è ancora ai box. Possibile chance per Cataldi al posto di Leiva, ai suoi lati uno tra Milinkovic e Luis Alberto potrebbe riposare per far spazio a Parolo. Solito ballottaggio europeo tra Lulic e Jony a sinistra: il bosniaco ha giocato solo 50' a Sassuolo e potrebbe reggere il doppio impegno, ma lo spagnolo parte avanti. Davanti Caicedo è in palla, se il problema alla caviglia è definitivamente risolto allora è probabile il suo impiego dall'inizio. Al suo fianco per una maglia è duello Correa-Immobile. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Cluj:

Lazio - Cluj

Europa League 2019/20 - 5ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 28 novembre, ore 21:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Berisha, in dubbio Radu

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

CLUJ (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Dan Petrescu.

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis

ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

ASSISTENTI: Serkan Olguncan (TUR) e Çem Satman (TUR)

IV UOMO: Mete Kalkavan (TUR)

SPECIALE LAZIO - CLUJ - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 5ª giornata di Europa League. Durante i 90 minuti dell'incontro Lazio - Cluj sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 21:00, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Olimpico di Roma vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo giovedì allora: appuntamento alle ore 21:00 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!