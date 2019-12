Lazio, Colantuono è sicuro: "La svolta nella rimonta contro l'Atalanta"

La Lazio vola e stupisce chi non s'aspettava un simile exploit della squadra di Inzaghi. La Lazio incanta con il suo gioco, con i suoi tenori, la classe di Luis Alberto e lo strapotere di Milinkovic, l'estro di Correa e il cinismo di Immobile. Terza in classifica, a - 5 dall'Inter capolista, anche se la parola Scudetto sembra quasi una forzatura, l'obiettivo resta la Champions. Obiettivo inseguito per anni e che ora appare alla portata. La Lazio c'è, gioca bene, è una delle grandi protagoniste di questo campionato. La vittoria roboante contro la Juventus ha dato nuovo slancio ai biancocelesti. Lo pensa anche Stefano Colantuono che ai microfoni di TMW Radio ha parlato in questi termini: "La Lazio sta facendo un grande campionato e tutto comincia dal quel brutto primo tempo con l'Atalanta. A oggi è la squadra più in forma e si conoscono tutti". L'amalgama del gruppo, l'unità di una squadra che ha ormai una solidità creatasi negli anni, sono un altro punto di forza della Lazio.

Clicca qui per tornare alla home

Lazio, le scelte di Inzaghi per affrontare il Rennes

Lazio, anticipi e posticipi nel 2020