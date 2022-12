Lazio, come sarebbero i calciatori biancocelesti in versione anime? - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'ultimo trend su Tik Tok, social network del momento più in voga tra i giovani, riguarda gli anime. L'obiettivo, o meglio il gioco, è quello di trasformare le persone (conoscenti, amici, famigliari o VIP) in personaggi delle opere di animazione giapponese. E come sarebbero i calciatori della Lazio in versione anime? La redazione de Lalaziosiamonoi ci ha provato e questo è il risultato. Da Sarri a Immobile, passando da Milinkovic, Romagnoli e Luis Alberto: di seguito tutte le immagini.