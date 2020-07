Lazio, Compagnoni: "Scudetto? Dopo queste due gare per me sarà un discorso chiuso"

Poco meno di un'ora alla discesa in campo di Lecce e Lazio. Nel salotto di Sky il telecronista Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla lotta scudetto: "Lazio in difficoltà, la Juve sta benissimo, dopo queste due patite sapremo se il campionato è chiuso che è la mia sensazione. La prima in questo momento sta meglio della seconda. Sul fronte offensivo il Lecce può mettere in difficoltà la Lazio".

Lecce - Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Milinkovic, Jony a sinistra

Lecce - Lazio, Leiva: "Daremo tutto per i tre punti. Il nostro obiettivo? La Champions..."

TORNA ALLA HOME