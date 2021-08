Lazio, con Luis Alberto torna la magia: assist e gol da capitano per riprendersi la squadra

Luis Alberto ha ristabilito l'ordine naturale delle cose tornando a far parlare il campo. In questi mesi il fantasista della Lazio è stato un po' l'oggetto misterioso della rosa di Sarri: non si sapeva se si sarebbe riuscito a integrare alla perfezione nei meccanismi del nuovo gioco, complici anche i capricci a inizio stagione che lo hanno portato a non partire insieme alla squadra per Auronzo. A Empoli Magic Luis ha giocato uno spezzone di partita per via della condizione fisica non ottimale, ma ieri sera ha dato il meglio di sé confezionando 3 assist e realizzando il gol del 6-1. Non solo tecnica, ma anche cuore: il "diez" ha indossato per una parte di gara la fascia di capitano al braccio e, al momento della rete ha ricevuto l'abbraccio del pubblico. Il passato è alle spalle e il futuro è tutto da scrivere. Per il presente ci pensa il Mago.