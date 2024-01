Lazio, contro l'Udinese attenta ai gialli: la lista dei diffidati è lunghissima

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita contro l'Udinese si avvicina, il 7 gennaio la Lazio scenderà in campo alla Dacia Arena per l'ultima partita del girone d'andata di Serie A. I ragazzi di Maurizio Sarri punteranno alla vittoria per conquistare il terzo trionfo consecutivo e ritrovarsi al giro di boa a quota 30 punti. In vista, però, delle prossime uscite contro i biancocelesti contro i friulani dovranno giocare una partita attenta tanto al risultato, quanto ai cartellini. Dopo l'ultimo turno contro il Frosinone, infatti, la lista di giocatori diffidati è aumentata da due a quattro, comprendendo anche Danilo Cataldi e Nicolò Rovella, oltre a Ciro Immobile e Mattia Zaccagni. Come se non bastasse anche Sarri dovrà prestare particolare attenzione. Nella sfida dell'Olimpico il tecnico è stato ammonito dal direttore di gara per la quarta volta in questo campionato.