Lazio, contro lo Spezia un'occasione da record: in caso di rete inviolata...

Lo Spezia si avvicina. Domani, alle 12.30, la Lazio tornerà all'Olimpico per provare a conquistare altri tre punti, dopo le vittorie contro Hellas Verona e Cremonese. Una grande occasione per la squadra di Maurizio Sarri che, allo stesso tempo, proverà anche a stabilire un nuovo record. E' dalla stagione 2001/2002, con una difesa composta da giocatori come Nesta, Stam, Mihajlovic, Couto, Pancaro e Favalli, che i biancocelesti non concludono l'ottava giornata di campionato con sole 5 reti subite.

Nel 2011/2012 c'era andato vicino Edy Reja, ma proprio nell'ottava giornata di campionato, giocata contro il Cagliari, Alessandro Matri segnò e non permise di centrare l'obiettivo. Lo Spezia, per Sarri e i suoi ragazzi, rappresenta l'occasione per vincere la terza partita consecutiva, ma, soprattutto, per far rientrare questo avvio nella storia della Lazio, come uno dei migliori di sempre. Provedel e compagni dovranno riuscire nel limitare un attacco insidioso come quello spezzino, confermando quanto di buono visto fino a ora e portando maggiore attenzione sui calci piazzati, da cui la Lazio ha subito 3 gol su 5.