Lazio, Corino: "Adesso la squadra è un ibrido ma credo nel lavoro di Sarri"

L'ex difensore della Lazio Luigi Corino, intervistato da Tuttomercatoweb.com, a detto la sua sul brutto ko di ieri dei biancocelesti contro il Milan di Pioli: "Oggi la Lazio non è né carne né pesce, ma è giusto che sia così. Con Sarri è cambiato tutto, e adesso c'è bisogno di tempo e pazienza. Al di là del modulo, bisogna assimilare un nuovo modo di giocare: i difensori possono giocare anche 40 metri più avanti rispetto a quando c'era Inzaghi, così cambia tutto. La Lazio va aspettata senza troppe pressioni. Questa sarà una stagione di transizione".

MILAN - "La Lazio non è scesa in campo. Capitano partite un po' strane, e non voglio sminuire la forza del Milan, ma ieri la squadra di Sarri non è proprio scesa in campo".

IMMOBILE - "Ciro è un grandissimo attaccante però è abituato ad andare sempre in profondità, è un po' come Pippo Inzaghi. Immobile è un attaccante fortissimo che però ha quelle caratteristiche lì. Io credo che alla fine chiuderà comunque la stagione con 20 gol, e ora paga anche una condizione fisica non ancora al top, ma deve fare l'ultimo step e legare più il gioco. Vale per lui e vale per gli altri: la Lazio oggi è un ibrido, dopo cinque anni di Simone Inzaghi e di ripartenze. E' un passaggio che bisogna fare ma io credo molto in Sarri, è un grandissimo allenatore".

