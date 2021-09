Salernitana - Castori, due sfide per salvare la panchina: a breve il colloquio col club

Non è iniziata bene l'avventura della Salernitana in Serie A. E dopo le sconfitte contro Bologna e Roma, ieri è arrivata la disfatta sul campo del Torino. Al momento, riporta Il Mattino, non sarebbe ancora in bilico la panchina di Fabrizio Castori. Ma le voci su un suo possibile addio, e l'eventuale approdo di Maran, non mancano. La sensazione è che il club abbia deciso di concedergli tempo, almeno il doppio turno casalingo contro Atalanta ed Hellas Verona. Il tecnico si sarebbe sfogato a lungo col club manager dopo il poker subito dalla squadra granata. Subito dopo, ci sarebbe stato un colloquio telefonico col ds Fabiani. Ma a breve dovrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra dirigenza, squadra e staff. La situazione, a tre giornate dall'inizio del campionato, necessita subito un'inversione di tendenza.

