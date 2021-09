Milan - Lazio, Leiva indica la via: "Rimanere uniti e lavorare l'unico modo per migliorare" - FOTO

Qualche ora per metabolizzare, ma ora i calciatori della Lazio non hanno intenzione di perder tempo e vogliono dimenticare prima di subito la sconfitta contro il Milan, arrivata ieri sera a San Siro. Lo conferma il post condiviso da Lucas Leiva, e che segue quello di qualche minuto fa di Ciro Immobile. Il brasiliano, schierato titolare nello scacchiere di Sarri: "Rimanere uniti e lavorare è l'unico modo per migliorare. Tra 3 giorni abbiamo un'altra occasione per dimostrare che possiamo fare meglio. Forza Lazio".

