Lazio, Corradi (Admo): "Ringrazio la società per il supporto. Ecco perché donare..."

La Lazio e Admo - Associazione donatori midollo osseo - nella giornata di ieri si sono recati presso l'istituto alberghiero IPSEOA, a Tor Carbone, per sensibilizzare gli studenti sull'importanza della donazione del midollo osseo, ma non solo. Un appuntamento importante per spingere i giovani ad aumentare la propria conoscenza dell'argomento e a iscriversi presso il Registro italiano donatori midollo osseo, così da diventare potenziali donatori. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il presidente dell'Admo Giulio Corradi ha ringraziato la società biancoceleste per la collaborazione, prima di tornare in maniera approfondita sull'argomento, sottolineandone l'importanza:

"Innanzi tutto ringrazio pubblicamente la Società Sportiva Lazio, il presidente Lotito, la dottoressa Mezzaroma. È da un po' di tempo che ci supportano e che ci seguono nelle nostre attività. Ringrazio anche Laura Zaccheo che, con la Regione Lazio, hanno già fatto un programma girando per le scuole combattendo contro il bullismo. Noi ci siamo inseriti nelle loro giornate, loro sono venuti nelle nostre scuole e spero che continui questa nostra alleanza con la società sportiva Lazio. Il mio auspicio è che tutte le società professionistiche possano seguire questo esempio. Admo è presente sul tutto territorio nazionale e ha bisogno di personaggi pubblici che hanno un certo impatto verso i giovani, che tramite loro possono informarsi e seguire le nostre giornate di sensibilizzazione presso scuole, accademie e piazze".

Quanto è importante la donazione del midollo osseo?

"Ogni anno in Italia ci sono circa 2.000 persone che sono in attesa di un trapianto di midollo osseo: adulti e purtroppo anche bambini. Sappiamo che circa il 30% di loro non lo troverà e questo è drammatico, vuol dire che non hanno speranze. Il nostro impegno dev'essere sempre maggiore così che tutti possano avere la possibilità di trovare il proprio fratello genetico. Dobbiamo quindi incrementare questo registro affinché tutti abbiano la possibilità di trovare questo match così importante con un donatore. Più siamo iscritti nel registro, più c'è possibilità e speranza di salvare vita".

Le modalità?

"Per iscriversi bisogna avere dai 18 ai 35 anni, in realtà 36 anni non compiuti. Almeno un paio di mesi prima di compiere il trentaseiesimo anno di età bisogne iscriversi, perché poi non si fa più in tempo. Si rimane iscritti fino all'età di 55 anni, poi per sopraggiunti limiti di età si esce dal registro. Si può comunque continuare ad aiutare Admo come volontariato o come sostenitori".

Admo organizza anche molti eventi a livello nazionale...

"L'11 maggio saremo a Piazza di Spagna per il 'match for life' che è la settimana italiana dedicata alla donazione del midollo osseo. A settembre saremo impegnati nella settimana mondiale, probabilmente a Piazza del Popolo. Saranno occasioni per informarsi, per iscriversi e per tipizzarsi, quindi fare un piccolo prelievo di sangue oppure un tampone salivare, per estrarre l'HLA, quindi i dati genetici, per entrare così nel registro dei donatori per il midollo osseo".

Una delle sedi di Admo, di recente, è stata intitolata anche a Sinisa Mihajlovic...

"Abbiamo da poco acquistato una sede in via di Vigna Fabbri, in zona via Appia, e l'abbiamo voluta dedicare a Sinisa. Alcuni non lo sanno, ma lui è stato un grande campione non solo nello sport, ma anche nella vita, un coach di vita. Lui nonostante la malattia, trovava la forza per fare dei video e mandarli a dei ragazzi che stavano lottando come lui contro leucemia. Dava dei consigli su come affrontarla, ma soprattutto coraggio e speranza. Questo credo sia stato veramente un grandissimo gesto da parte di Sinisa".

Quali sono le persone più esposte al rischio di leucemia?

"Questa malattia colpisce persone di tutte le età. Ci sono delle indicazioni che danno esiti come la radioterapia o contatti con il benzene, che possono essere probabili cause. Ma purtroppo queste spesso sono ignote".

Durante l'evento presso l'Istituto IPSEOA, Mattia Zaccagni e Raffaella Giuliano hanno sottolineato l'importanza della prevenzione...

"La prevenzione è fondamentale, bisogna fare questo appello a tutte le persone, anche se sono in buona salute. Fare un controllo del sangue una o due volte l'anno, penso non sia traumatico per nessuno, ma è fondamentale. La malattia presa in tempo ha tutto un altro epilogo. Ci sono forme di leucemia molto forti o aggressive, ma anche una leucemia trascurata poi può diventare pericolosa e portare al trapianto. Prenderla in tempo, con le giuste cure, si riesce a debellarla in maniera meno invasiva e con una percentuale di guarigione molto più alta".

Insomma, è importante una doppia forma di prevenzione: controllare la propria salute e donare per aiutare gli altri...

"Assolutamente sì. Tra l'altro chi dona il midollo osseo, può anche vantare dieci anni di controlli gratuiti tutti a carico del sistema sanitario nazionale. Analisi del sangue gratuite, in cui si possono chiedere anche cose più particolari. Una volta l'anno c'è un check up gratuito per dieci anni che lo Stato regala a tutti i donatori di midollo osseo".

In questo ambito il calcio tedesco è un esempio per tutto il mondo dello sport...

"In Germania ci sono tre calciatori della Bundesliga che hanno donato. Questa cosa significa che anche chi fa un lavoro che permette di guadagnare tanto e fa parte di un business tra varie società, non ha l'obbligo di esentarsi dalle donazioni. Questa è la prova lampante che la donazione non provoca alcun rischio, quindi in pochi giorni gli atleti tornano allo loro vita sportiva senza aver ricevuto nessun danno dalla donazione. Questo credo sia una prova importante da mettere in risalto".