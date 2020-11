Lazio, Correa esulta sui social per la convocazione del ct Scaloni - FT

Nella lista dei calciatori convocati da Lionel Scaloni per le sfide dell'Argentina contro Paraguay e Perù, figura anche Joaquin Correa. Il 'Tucu' darà il proprio contributo alla squadra, impegnata nella gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. L'ex Siviglia, che affronterà domenica la Juventus con la maglia della Lazio, ha esultato sui social per la nuova chiamata dell'Albiceleste. Su Instagram Correa ha pubblicato delle immagini che lo ritraggono con la maglia dell'Argentina, per poi aggiungere un breve messaggio: "Sono felice per la convocazione".

