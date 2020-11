Lazio - Juventus, sfida 'nazionale' in difesa: "Acerbi contro Chiellini"- FOTO

Poco meno di 48 ore, e Lazio e Juventus scenderanno in campo nel lunch match di domenica. Un confronto importante che l'anno scorso ha animato fino al lockdown, la corsa per lo scudetto. Sarà sicuramente mportante anche quest'anno, così come lo sarà lo scontro in campo tra due difensori centrali italiani di grande livello, protagonisti con i due club ma anche in nazionale: Francesco Acerbi e Giorgio Chiellini. Il profilo Instagram degli Azzurri lancia infatti la sfida: "Acerbi vs Chiellini, il confronto ".

