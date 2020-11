Serie A, presentato il nuovo pallone invernale: esordirà stasera

Con l'arrivo dei primi freddi è necessario riporre gli abiti più leggeri da una parte e fare spazio a cappotti pesanti e maglioni. Anche la Serie A cambia look con il nuovo Nike Flight Hi-Vis: il pallone che verrà utilizzato durante i mesi invernali in campionato e che farà il suo debutto stasera.

CARATTERISTICHE - Come siamo abituati ormai da anni, la sfera sarà di colore giallo, a differenza del classico bianco utilizzato per i mesi estivi, e avrà i dettagli in blu e rosso. L'inchiostro utilizzato, il 3D Nike ACC, garantisce un grip perfetto sia da asciutto che da bagnato. Il pallone avrà anche dei microlembi che permettono la stabilità aerodinamica, riducendo oscillazioni e una traiettoria più stabile del 30%. Più di 800 professionisti lo hanno testato.