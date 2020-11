Covid / Conte: "Il virus è un treno in corsa, dobbiamo rallentarlo"

Intervenuto in occasione del Food festival del Corriere della Sera, il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare della situazione legata al Covid: "Il virus è un treno che corre, oggi c'è bisogno di ulteriori riduttori della velocità altrimenti questo treno ci viene addosso. Natale? Io non ho mai detto che ci abbracceremo e festeggeremo. Ma far ripartire i consumi sotto Natale credo sia molto più utile per l'intera economia nazionale ".

MISURE - "Non stiamo dando schiaffi a nessuno. Non c'è una deliberata volontà di penalizzare qualcuno. C'è una vulgata secondo cui il governo non ha prevenuto la pandemia. Il governo ha investito miliardi per la scuola, i trasporti, le università, per i protocolli di sicurezza perfino nelle spiagge. Ma nonostante tutto la pandemia è arrivata e adesso dobbiamo adottare delle misure diversamente graduate per uscirne. Con queste misure che abbiamo introdotto, con questo piano che stiamo perseguendo, confidiamo che le restrizioni siano limitate a qualche settimana. Se riusciamo a contenere il contagio possiamo affrontare le settimane che ci aspettano con un margine di serenità. Capisco il senso di ingiustizia degli imprenditori, ma non fermiamoci solo ai protocolli ".

