Lazio, Luis Alberto si allena in famiglia in vista del ritorno - FOTO

Finalmente negativo. Nella giornata di ieri Luis Alberto ha pubblicato l'esito del tampone, dopo dieci giorni di isolamento, che ha dato esito negativo. Il Mago è quindi guarito dal Covid, non è sicuro se riuscirà ad esserci per domenica, ma intanto continua ad allenarsi a casa. A dimostrarlo le storie postate su Instagram che lo ritraggono in giardino mentre esegue affondi, corsa e tutto il necessario per farsi trovare pronto quando potrà tornare in campo, insieme ovviamente ai suoi aiutanti Martina e Lucas.

