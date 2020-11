Lazio, oggi il giorno della verità per Immobile e intanto Lotito...

Sarà un'altra giornata decisiva in casa Lazio. A 48 ore dal match contro la Juventus in programma domenica alle 12:30 allo stadio Olimpico la domanda è se Ciro Immobile avrà il via libera per scendere in campo. La questione ha tenuto banco da prima del match Champions contro lo Zenit quando la Uefa ha fermato nuovamente l'attaccante risultato positivo al genoma "N". Ieri, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito ha deciso di sottoporre alcuni giocatori ad un altro tampone affidando il compito di analizzarli ad un altro laboratorio presente sul territorio romano e non alla Futura Diagnostica di Avellino. Tutto per ottenere un terzo giudizio e capire in quale direzione potersi muovere. Questa mattina verranno svolti nuovamente i controlli e poi i risultati diranno se il bomber biancoceleste avrà il via libera e insieme a lui anche Leiva e Strakosha che allo stesso modo erano negativi lunedì per la Lazio ma che sono stati fermati dalla Uefa.

