Lazio Women, Cuschieri: "Sosta utile per migliorarci in vista della ripresa"

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, Rachel Cuschieri, centrocampista della Lazio Women, ha parlato così: " È stato molto importante non perdere nelle ultime tre gare per non staccarci troppo dalle squadre che lottano per la promozione perché noi ambiamo alla promozione in Serie A. Ora dobbiamo rimanere concentrate, dobbiamo migliorare nella costanza del gioco e la gestione delle energie nella parte conclusiva delle partite. È la mia prima esperienza in Italia, il livello del calcio qui deve crescere ma è in costante miglioramento. La pausa del campionato ci ha permesso di continuare a lavorare per migliorarci in vista delle prossime gare. Stiamo limando i punti deboli del nostro gioco. Nonostante non stiamo scendendo in campo in campionato in questo periodo e domenica non ci sarà la gara con il Pomigliano a causa di alcuni casi Covid nella nostra squadra avversaria, i nostri impegni settimanali non stanno cambiando. Stiamo disputando una serie di partite amichevoli con la Primavera della Lazio Women per non perdere lo smalto e continuare a migliorare il nostro gioco ".

