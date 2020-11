Sampdoria, infortunio muscolare per Keita: si teme un lungo stop

Brutta tegola per Ranieri, si è fermato Keita Balde. Come riporta Secolo XIX, l'attaccante senegalese, arrivato quest'estate dal Monaco, ha riportato una lesione al bicipite femorale. Dopo il Covid, un altro guaio per il calciatore che sarà costretto a restare diverso tempo lontano dal campo. L'ex Lazio salterà sicuramente la trasferta di Cagliari gli impegni con la Nazionale e rischia di non esserci nemmeno alla ripresa del campionato.

LAZIO, E' IL GIORNO DELLA VERITA' PER IMMOBILE

LAZIO, TUTTI I GRAFFI DI CAICEDO

TORNA ALLA HOME PAGE