Lazio, Costacurta: "Acerbi a sinistra un'arma in più, ma dietro lascia troppo spazio"

Manca poco all'inizio di Bologna - Lazio. Prima del match, negli studi di Sky, Alessandro Costacurta ha parlato dei biancocelesti. Queste le parole dell'ex Milan: "Acerbi in quella posizione è un’arma in più in avanti, il problema è che lascia un po’ di spazio dietro. Chi lo ha sostituito al centro non ha fatto bene. La coperta è quella, quando gioca a sinistra, dietro vanno un po’ in difficoltà. Questa squadra veniva dipinta come la più in forma del campionato insieme all’Inter. Anche con loro hanno fatto la loro partita. Quando subisci una lezione così in Champions poi è difficile. Ma io penso che possa ancora salire fino a qualificarsi d nuovo per la Champions. Acerbi e Lazzari quest'anno stanno facendo un campionato straordinario".