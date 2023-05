Lazio-Cremonese, in ballo altri cinque mila biglietti: i tifosi attendono

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Cresce l'attesa per Lazio-Cremonese di domenica. All'Olimpico si festeggerà la qualificazione matematica in Champions League e non solo. La festa prevede anche i dieci anni dal 26 maggio 2013, data storica della finale di Coppa Italia contro la Roma. Tutto esaurito sugli spalti. Sarà un Olimpico delle grandi occasioni colorato completamente di biancoceleste. 57.193 i presenti previsti (26.193 abbonati e 31.000 biglietti venduti), ma questo numero può crescere ancora. La riunione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in programma oggi potrebbe infatti consentire l'apertura anche dei Distinti Sud-Ovest (settore ospiti) ai tifosi della Lazio, garantendo così altri 5.700 tagliandi ai tifosi. La decisione verrà presa dal Gruppo Operativo di Sicurezza, ma che appare come la soluzione più logica vista la scarsa affluenza dei supporters grigiorossi che nel caso verrebbero sistemati in uno spicchio di Tribuna Monte Mario. Oggi si conoscerà il responso, i tifosi attendono.