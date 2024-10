Lazio | Cronache di Spogliatoio elogia Tavares: dati e curiosità su 'TAV'

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

Non si parla d'altro che di Nuno Tavares. Continua a brillare il top assist man della Serie A e tutti, anche gli addetti ai lavori, si stanno accorgendo di lui. Oltre ai numeri più conosciuti, Giacomo Brunetti ha raccontato in un contenuto ad hoc su Cronache di Spogliatoio statistiche e curiosità sul portoghese: "TAV. Ma non il treno ad altà velocità, bensì Nuno Tavares. Non ci saremmo mai aspettati un impatto del genere. 5 assist in 5 partite, assurdo. Contro l’Empoli ha staccato un altro assist per Zaccagni, il suo capitano. Per raccontarvelo, prendiamo in esame Torino – Lazio, una gara in cui saltare l’uomo è stato relativamente difficile. In questo fondamentale, Nuno è stato il numero uno, con ben 5 dribbling. Spesso forza la giocata in avanti (17 volte vs Torino), è velocissimo e rientra nella Top 5 dei velocisti delle sue partite. Però non è solo TAV: se la cava bene anche in difesa, solo contro il Torino ben 9 recuperi (il secondo è stato Rovella con “soli” 5); poi ci sono le curiosità che non sono poche. Nuno Tavares ha deciso di concentrarsi sul diventare un calciatore solo a 15 anni, dopo aver accantonato lo studio del violoncello raggiungendo un compromesso con la madre. Infatti, il portoghese giocava al Casa Pia e la società doveva chiedere il permesso per poterlo fare uscire prima dalle lezioni, senza riuscirci sempre. Il suo allenatore Joao Silva lo andava a prendere in macchina per portarlo agli allenamenti, ai quali arrivava con borsone e violoncello. Si è appassionato alla musica alle elementari. Quando è stato posto davanti alla scelta tra violoncello, viola e violino, Nuno ha scelto il primo in quanto è lo strumento più grande e più difficile da suonare".