Lazio, Cucchi critico: "Gettato via ogni sogno Europeo..."

© foto di Federico De Luca

Cala il sipario sulla stagione della Lazio che si chiude nel peggior modo possibile. La sconfitta casalinga per mano del Lecce nega infatti ai binacocelesti anche la qualificazione in Conference League in virtù della vittoria della Fiorentina. Sulla questione ecco il pensiero di Riccardo Cucchi.

"Brutta prestazione della Lazio. Nell' ultima giornata di campionato i biancocelesti sbagliano partita e gettano via ogni sogno europeo. Anche la Conference. Il Lecce ha giocato una partita di grande temperamento. La Lazio no".

