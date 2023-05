Lazio, Cucchi: "Radu, la Champions, emozioni forti!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio vince l'utima gara in casa davanti ai suoi tifosi, in un pomeriggio incredibile, in uno stadio gremito in ogni ordine di posto. La festa per il decennale del 26 maggio, l'addio tra le lacrime di Radu e infine il successo per 3-2 sulla Cremonese che permette alla squadra di Sarri di qualificarsi alla prossima edizione della Supercoppa italiana. Queste il pensiero di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Emozioni forti. L'addio di Radu, la qualificazione Champions, il decennale della Coppa Italia vinta nel derby. E un successo, non facile nel secondo tempo, che significa secondo posto a 90 minuti dal termine. Sì, è un tweet assolutamente laziale".