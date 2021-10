Lazio, Cucchi spegne le polemiche su Floriani Mussolini: "Buona fortuna ragazzo"

La convocazione di Floriani Mussolini per Verona - Lazio ha fatto discutere molto. La sterile polemica si è basata sul cognome del ragazzo, appena diciottenne, e non sulla bravura dello stesso. Riccardo Cucchi ha pubblicato un tweet con cui ha chiuso la questione: "Con il numero 44, in panchina, Floriani un giovane della primavera. Spero sia un bravo calciatore. Da laziale tiferò per lui. Qualunque sia il cognome che vorrà utilizzare. Buona fortuna ragazzo...".

