Lazio, Cucchi su Immobile: "Leone d'Oro meritatissimo"

Un altro riconoscimento per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio nella giornata di ieri ha ricevuto il prestigioso Leone d'Oro a Venezia per meriti sportivi. Un altro attestato di stima nei confronti del numero 17 anche quest'anno laureatosi miglior marcatore della Serie A. A fare i complimenti al bomber anche Riccardo Cucchi che ha così scritto su Twitter: "Complimenti a Ciro Immobile premiato a Venezia con il Leone d'oro per meriti sportivi. Riconoscimento meritatissimo".