Lazio, Cucchi twitta in romano: "Sarri? Dovemo aspettà ancora n'po'"

Il noto giornalista sportivo di fede laziale Riccardo Cucchi, sul suo profilo Twitter ha così commentato la trattativa in corso per portare a Roma Maurizio Sarri: "Dovemo aspettà ancora n'po'...(tweet romano e laziale)", ha scritto in risposta ai suoi followers.





