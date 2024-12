Lazio, da Chinaglia a Immobile: la top ten degli attaccanti della tua storia

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vanta una storia ricca di campioni. Il reparto offensivo è sempre stato il fiore all’occhiello della compagine biancoceleste. Anche negli altri ruoli, tuttavia, sono stati inseriti atleti di primissimo rilievo. Come spesso accade, però, sono i gol a restare nella memoria dei tifosi. Ecco perché abbiamo deciso di stilare un elenco dei top 10 attaccanti della Lazio.

Una premessa importante

Parlando della Lazio, sono moltissimi i talenti che meriterebbero una menzione speciale. Ancora oggi il volume di scommesse sui gol dei biancocelesti è significativo. Come leggiamo su scommesse.commentierecensioni.com, infatti, i bookmaker tendono a pubblicare con largo anticipo le quote sui biancocelesti vincenti e sugli attaccanti che realizzano le reti.

Ciò significa che l’amore per questa squadra non è mai tramontato e che proprio sulle punte di diamante si concentra l’attenzione dei tifosi. Ci aspettiamo, ovviamente, di scontentare qualcuno. Ma in un solo articolo sui top 10 attaccanti non possono rientrare tutte le perle che hanno vestito questa maglia. Vediamo insieme quali abbiamo scelto.

Giorgio Chinaglia: l’icona intramontabile

Nessuno rappresenta lo spirito laziale come Giorgio Chinaglia. Con la sua straordinaria capacità realizzativa e la grinta in campo, è diventato un’icona indiscussa. Chinaglia è stato protagonista assoluto del primo scudetto della Lazio nel 1974, segnando 24 gol in quella stagione leggendaria. Con il suo carisma e la fedeltà ai colori biancocelesti, ha conquistato i cuori dei tifosi, trasformandosi in un simbolo eterno del club.

Giuseppe Signori: il re dei bomber

Tra i più grandi cannonieri della Lazio, Giuseppe Signori ha scritto pagine memorabili. La sua tecnica sopraffina e il senso del gol lo resero protagonista negli anni ’90. Nei suoi cinque anni con la maglia biancoceleste ha segnato 127 reti, vincendo tre volte la classifica marcatori in Serie A. Le punizioni magistrali e i gol spettacolari sono indimenticabili. Non a caso, nei siti che fanno vedere le partite, le sue reti decisive sono ancora tra i momenti più cliccati.

Bruno Giordano: l’attaccante tutto cuore

Cresciuto nelle giovanili della Lazio, Bruno Giordano è stato il volto della squadra durante gli anni ’70 e ’80. Con straordinaria abilità tecnica e ottimo senso del gioco, ha segnato oltre 100 gol con la maglia della squadra. Le prestazioni in campo sono il riflesso della passione e dell’amore per il club. L’affetto dei supporter è più che motivato.

Silvio Piola: il mito del gol eterno

Impossibile non menzionare Silvio Piola, l’attaccante con il maggior numero di gol segnati in Serie A. Durante la sua esperienza con la Lazio negli anni ’30, realizzò 149 reti in 227 partite. Come confermano i colleghi di scommesse777, il suo stile di gioco moderno e la capacità di segnare da posizioni anche improbabili lo consacrarono come uno dei più grandi attaccanti di sempre. Non solo per la Lazio ma per l’intero circuito del calcio italiano.

Miroslav Klose: il tedesco che conquistò Roma

Quando Miroslav Klose arrivò alla Lazio nel 2011, portò con sé esperienza e classe internazionale. Il tedesco, famoso per essere il miglior marcatore della storia dei Mondiali, segnò 63 gol in maglia biancoceleste.

Tommaso Rocchi

Con 105 reti segnate tra il 2004 e il 2013, Tommaso Rocchi è stato il simbolo della Lazio in un’epoca di profondi cambiamenti e di transizione. Capitano e leader, ha sempre dato il massimo sul terreno di gioco, guadagnandosi il rispetto dei tifosi e dei compagni di squadra. Rocchi identifica alla perfezione l’attaccante instancabile, capace di decidere partite cruciali e trascinare la squadra nei momenti più complessi.

Hernán Crespo: la classe argentina al servizio della Lazio

Arrivato nel 2000 come acquisto record, Hernán Crespo non deluse affatto le aspettative. Nella sua prima stagione segnò 26 gol, diventando capocannoniere della Serie A e trascinando la Lazio a competere ai massimi livelli. La sua tecnica e il fiuto del gol lo rendono uno degli attaccanti più amati dai tifosi biancocelesti.

Mauro Zarate: il talento esplosivo

Mauro Zarate è stato una sorta di showman durante il periodo con la Lazio. Arrivato nel 2008, conquistò subito la curva con i dribbling funambolici e i gol eccezionali. Il suo contributo fu determinante nella vittoria della Coppa Italia 2009, regalando alla Lazio un trofeo indimenticabile.

Ciro Immobile: il re del presente

Con oltre 200 gol segnati e diversi titoli di capocannoniere, Ciro Immobile è il miglior attaccante della Lazio degli ultimi decenni. La sua costanza, unita all’incredibile capacità di segnare in ogni situazione, lo ha reso uno dei simboli del club. Quando se n’è andato, dunque, si è immediatamente parlato di cosa fare nel “dopo Immobile”.

Claudio Lopez: la freccia argentina

Apprezzato per la velocità e per la predisposizione a mettere a segno gol pesanti, Claudio Lopez è stato uno degli attaccanti più elettrizzanti della Lazio. Dal 2000 al 2004 contribuì con reti e assist fondamentali nelle competizioni nazionali ed europee.