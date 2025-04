Lazio, da Noslin a Tchaouna: ecco i precedenti dal dischetto dei rigoristi

Di certo non si può dire che la Lazio, nella sfida casalinga contro il Bodo, non abbia dato tutto per provare a ottenere il passaggio del turno. Tuttavia gli sforzi non sono bastati e la lotteria dei calci di rigore ha premiato i norvegesi, condannando la squadra di Baroni all'eliminazione.

La verità è che, per quanto riguarda la Lazio, dal dischetto si sono presentati dei 'non specialisti' e questo potrebbe aver inciso sull'esito della sfida. Basti pensare che Noslin aveva calciato un solo rigore in carriera, tra l'altro senza andare a segno.

Non eccellenti neppure i numeri del Taty, che aveva fallito 3 penalty dei 18 calciati. Come riporta Cronache di Spogliatoio, invece, Tchaouna aveva una media di 7 su 8, mentre Guendouzi aveva tirato appena 3 rigori, tutti trasformati in gol.