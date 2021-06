Lazio, dai social alle spiagge: ormai è Sarri-mania - FOTO

Simone Inzaghi chi? Sono passate poco più di due settimane dall'addio del tecnico piacentino alla panchina della Lazio, ma in realtà sembra un tempo infinito. La storia d'amore tra l'ex numero 21 e il popolo biancoceleste è come se fosse stata spazzata via. Intendiamoci bene, tutti restano grati al mister per quanto fatto alla guida delle aquile, ma si è iniziato subito a guardare oltre. Anche perché la società ha portato all'ombra del Colosseo un allenatore come Maurizio Sarri. L'ex allenatore di Juventus e Chelsea ha vinto Scudetto ed Europa League nelle ultime due esperienze e segna un grande passo in avanti nel progetto capitolino. Così in città si è scatenata una vera e proprio Sarri-mania. Dai social alle radio, passando per scritte e grafiche sui muri fino ad arrivare alla spiaggia.Ieri sulla sabbia di Passoscuro, come testimonia la foto, è stato scritto proprio il nome del tecnico toscano. Una trattativa vissuta con il fiato sospeso e poi una gioia incontenibile. Sarri non è ancora arrivato, ma i tifosi della Lazio non vedono l'ora.