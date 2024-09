Lazio, De Grandis: "Immobile per l'Italia era il capro espiatorio perfetto, ecco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nel giorno di Italia-Francia, il tema discusso negli sudi di Radio Laziale è stato quello inerente alla Nazionale. Gli azzurri di Spalletti saranno impegnati in una sfida ostica, difficile e valida per i gironi di Nations League. Un appuntamento che, in collegamento con l'opinionista Stefano De Grandis, ha permesso di fare anche un salto nel passato, al periodo in cui Ciro Immobile con la maglia della Lazio puniva chiunque, ma era divenuto vittima di un attacco mediatico senza senso quando indossava la maglia azzurra:

"La Lazio a livello di bacino d'utenza non è rappresentata in Nazionale, per questo Immobile come capro espiatorio era perfetto. La tutela, inoltre, non doveva arrivare anche per la critica, ma anche per le scelte di Mancini che continuava a proporre un calcio spagnoleggiante, mettendo in difficoltà un bomber da 20 gol all'anno. Lui questo non lo ha mai detto, probabilmente anche per correttezza anche nei confronti di Mancini. Lo stesso Sarri non aveva il gioco ideale per lui, ma Sarri ha provato a valorizzarlo qualche volta chiedendo a Luis Alberto di mandarlo in verticale.