Lazio, De Grandis (Sky) duro: "Per passare in Europa ci vuole un'impresa"

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Stefano De Grandis ha commentato la sconfitta della Lazio contro il Bodo/Glimt, proiettandosi anche sul derby di domenica contro la Roma e sul ritorno all'Olimpico. Queste le sue parole: "Ci vuole un'impresa. Da ieri sento: è ribaltabile, ma sulla base di cosa? Il Bodo in trasferta in Europa ha sempre fatto gol e non ha mai perso con ampio margine. Le attenuanti del campo ci sono, ma non può essere solo quello, sennò a Novara non si potrebbe giocare, nel secondo tempo è mancato tutto. Al derby metterei un centrocampista in più, Dele-Bashiru non è impeccabile difensivamente ma con il fisico aiuta tanto, metterei Dele sacrificando Dia".