Lazio, De Silvestri e 'la pelata': "Tutta colpa di Di Canio. Prima avevo i capelli, poi..."

Lorenzo De Silvestri e i capelli hanno un rapporto interrotto tanti anni fa. Spesso il terzino del Bologna ha scherzato sulla sua 'pelata', ma in pochi sanno che agli albori della sua carriera - quando era uno dei giovani emergenti dal settore giovanile della Lazio - si contraddistingueva dai suoi coetanei per una foltissima capigliatura. A cambiare drasticamente il suo aspetto, come racconta ai microfoni di RDS, fu il suo ex compagno Paolo Di Canio che per posizione presa decise di raderlo totalmente: "Io portavo i capelli 'alla Beatles' ed ero molto orgoglioso. Un giorno si presentò in camera mia Paolo Di Canio con un rasoio e mi tagliò i capelli a zero: all’inizio ero perplesso, ma da lì in poi ho sempre mantenuto lo stesso taglio per tutta la carriera".