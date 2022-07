Lazio - Dekani, Immobile sbaglia il rigore ma i tifosi lo acclamano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AURONZO - Si sta disputando in questi minuti l'amichevole tra la Lazio e l'NK Dekani. Il tabellino sigla ancora 0-0, clamorosa occasione per Ciro Immobile di portare in vantaggio la squadra. Al minuto 11', Lazzari viene steso in area da Stojanovic: è calcio di rigore per la Lazio. Dagli undici metri inaspettatamente, il capitano biancoceleste sbaglia il penalty calciando troppo fuori. Imminente la voce della tifoseria biancoceleste che ha prontamente supportato il proprio bomber. Dagli spalti un incessante: "Ole ole ole ole, Ciro Ciro", in segno del grande affetto e stima.