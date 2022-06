Lazio, Delio Rossi: "Si deve accelerare. Andare in ritiro così è assurdo..."

La Lazio è al lavoro sul mercato, ma deve velocizzarsi nel chiudere le trattative, mancando pochi giorni ad Auronzo: la pensa così è anche Delio Rossi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

Nel periodo di mercato è normale che l'attenzione di tutti sia incentrata sulle varie trattative, la Lazio in particolar modo, ne sta gestendo molte contemporaneamente, anche se in modo tutt'altro che celere. Dai biancocelesti, vista la situazione della rosa, si attende sicuramente di più, soprattutto a una settimana di distanza dal ritiro di Auronzo. E' di quest'avviso anche un ex allenatore biancoceleste, il mister Delio Rossi che, intervenuto ai microfoni della Gazzetta Dello Sport, si è espresso sulla situazione in casa Lazio, fornendo un punto di vista differente dal solito:

I NUOVI ACQUISTI IN RITIRO - "Lavorare con e sui giocatori è importantissimo. Ogni giorno guadagnato può aiutare nella preparazione. Vale per Sarri e per tutti gli altri allenatori. Quindi l’ideale sarebbe che la Lazio accelerasse. Ma ormai in Italia gli acquisti arrivano nei giorni finali del mercato. Si fa fatica perfino con gli svincolati. Certo che andare in ritiro con giocatori in vendita è paradossale".

I RUOLI DA COPRIRE - "Ci sono ruoli, fondamentali nel 4-3-3, che sono scoperti. Mancano un portiere, il difensore centrale dominante, e, tenendo Milinkovic e Luis Alberto, un centrocampista statico che presidia la zona davanti alla difesa. Non sono sicuro che Marcos Antonio abbia quelle caratteristiche. E poi serve un vice Immobile. Se si trova qualcuno di meglio di Marusic, ben venga anche un terzino sinistro, ma non è la priorità. I soldi non li spenderei sugli esterni di attacco e di difesa vedendo la rosa attuale".