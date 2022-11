Lazio, dieci anni fa la vittoria nel derby contro la Roma nel ricordo di Gabbo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Le vittorie nel derby rimangono nella storia e restano nelle menti e nei cuori dei tifosi. Tra i più emozionanti dell'ultima decade c'è sicuramente quello giocato l'11 novembre 2012, in cui ha fatto da cornice il ricordo di Gabriele Sandri a cinque anni dalla scomparsa. Una ricorrenza che nel pre-gara è riuscita a far mettere da parte le ostilità alle due tifoserie, che al momento dell'ingresso in campo della famiglia Sandri si sono lasciate andare ad un applauso congiunto e ricco di emozioni. In campo invece, nonostante la pioggia scrosciante le squadre hanno dato spettacolo. Al vantaggio romanista di Lamela nei primi minuti hanno risposto Candreva e Klose nella parte finale di frazione. Prima del duplice fischio però c'è tempo per l'espulsione di Rossi, reo di aver rifilato una gomitata a Mauri. Il secondo tempo si apre con l'errore di Piris in stile Ibañez con Mauri che ringrazia e sigla il 3-1. Il doppio vantaggio e l'uomo in più però non bastano per dormire sonni tranquilli. A cinque minuti dalla fine Pjanic la riapre con un gol praticamente da centrocampo. L'assalto giallorosso non porta al pareggio e alla fine la Lazio può gioire nel nome di Gabbo.