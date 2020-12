Lazio, Djavan Anderson e la sua dolce metà: ultimo Natale in due - FOTO

Un Natale sicuramente speciale quello appena trascorso per il biancoceleste Djavan Anderson che tra pochi mesi diventerà papà di un maschietto. Lui e la sua bellissima compagna Annelot hanno trascorso le feste godendosi al massimo questo momento in attesa dell'arrivo del piccolo. Questo il dolce messaggio postato su Instagram: "Buon Natale, il nostro ultimo anno in due".

