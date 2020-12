Leeds, Bielsa organizza una tombola per il club: in palio una macchina

Il carattere del “Loco” Bielsa è ormai noto a tutti. In passato è stato a un passo dalla Lazio, e negli anni ha sempre fatto parlare di sè. Questa volta, l’allenatore del Leeds si è calato completamente nello spirito natalizio e ha organizzato una tombola singolare per tutti i dipendenti del club. In palio un’auto, premio non da poco. Un modo per tenere alto il morale. A raccontarlo è stato l’attaccante della squadra Bamford ai microfoni della radio ufficiale: “Marcelo vuole che tutti si sentano coinvolti nel suo progetto. Per questo, ha deciso di distribuire i numeri tra i dipendenti del club per tirare a sorte qualcuno che vincerà un’auto, una Volkswagen Golf o una Fiat. Dentro il club ci sono tante persone dietro le quinte, l’allenatore vuole che si sentano parte dei risultati che otteniamo”.